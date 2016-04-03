شاهد: تجدد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في "ناغورنو قره باغ"

تسببت موجة جديدة من القتال في مقتل العشرات، في نزاع "ناغورنو قره باغ" بأذربيجان.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة عام 1994 بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بين أذربيجان وأرمينيا، على تلك المنطقة الواقعة داخل حدود الأولى، والمحكومة بالانفصاليين الأرمن، الأمر الذي تكرر معه تهديد أذربيجان باستعادتها بالقوة.

وقال الجيش الأذربيجاني يوم السبت إنه حرر ما وصفه "بمستعمرات استراتيجية" هناك، مدمرا ست دبابات أرمينية، وهو الهجوم الذي وصفه متحدث باسم ما يسمى رئيس جمهورية ناغورنوقره باغ الانفصالية بالانتهاك الواضح لكل من نظام الهدنة، والقانونين الدولي والإنساني، واتفاقيات جنيف، وأحد التجليات الواضحة للإرهاب.

كما ردت القوات الأرمينية بإسقاط مروحية للجيش الأذربيجاني.

وتنامى القلق الدولي حول انتشار النزاع في المنطقة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي.