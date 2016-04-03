شاهد: الريش يكسو الغالب والمغلوب في معركة الوسائد!

امتلأت شوارع العديد من المدن بالريش أمس السبت، بعد مشاركة المئات من المواطنين في فعاليات "اليوم العالمي السابع لمعركة الوسائد".

اليوم الذي يتبارى فيه المشاركون في العراك باستخدام الوسائد، وأحيانا باستخدام ملابس النوم، مرتدين أزياء تنكرية على شكل وحوش خرافية، أو أبطال خياليين مثل سوبرمان وباتمان، ابتكر من أجل تخفيف الضغوط، والقلق والمساعدة على الاسترخاء.

وفي الحدث الذي يستمر عادة نحو ساعة، قال بعض المشاركين في العاصمة التايوانية تايبيه إنهم شعروا بعودة مؤقتة نادرة للطفولة، بينما ذكرت شبكة "ناو نيوز" الإخبارية أن هذا الحدث السنوي في تايبيه يساهم أيضا بصورة جزئية، في تعزيز صورة المدينة أمام العالم الخارجي.