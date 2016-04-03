البث الحي
منوعات

شاهد: إعادة فتح مطار بروكسل بثلاث رحلات

3/4/2016

استأنف مطار بروكسل العمل بعدد قليل من المسافرين اليوم الأحد بعد 12 يوما من التفجيرات في صالة المغادرة التي أودت بحياة 16 شخصا.

ولم يستقبل مطار بلجيكا الرئيسي رحلات ركاب منذ التفجيرات. وأسفر التفجيران إضافة إلى تفجير ثالث في قطار ببروكسل عن مقتل 32 شخصا بجانب الانتحاريين الثلاثة.

وتنطلق ثلاث رحلات طيران اليوم الأحد من مطار بروكسل تتجه الأولى إلى فارو في البرتغال وتنقل نحو 60 إلى 70 راكبا فقط بينما تتجه الثانية إلى تورين والثالثة إلى أثينا في وقت لاحق اليوم مع عودة الرحلات الثلاث في المساء.

وقال أرنود فيست الرئيس التنفيذي لمطار بروكسل إن اليوم سيكون يوما مؤثرا لكثير من العاملين في المطار؛ لكنه وصف استئناف التشغيل الجزئي بأنه بارقة أمل.

وسيطلق المطار مزيدا من الرحلات غدا الاثنين من بينها رحلة إلى نيويورك ورحلتين إلى مدن في الكاميرون وغامبيا والسنغال.

وجرى تحويل رحلات عديدة إلى مطارات أخرى في بلجيكا أو في دول قريبة مثل أمستردام أو باريس مع تشغيل خدمة حافلات سريعة لنقل الركاب من وإلى بروكسل.

وطلب مطار بروكسل من المسافرين الوصول قبل موعد إقلاع الطائرات بثلاث ساعات مع تشديد إجراءات الأمن إضافة إلى المجيء بالسيارات في ظل توقف خدمات الحافلات والمترو عن العمل.

ومطار بروكسل أحد أكبر المطارات في أوربا ويستقبل 23.5 مليون مسافر سنويا ويربط العاصمة البلجيكية حيث يوجد مقر الاتحاد الأووبي وحلف شمال الأطلسي بنحو 226 وجهة في أنحاء العالم من خلال 77 شركة طيران.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)