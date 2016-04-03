شاهد: إعادة فتح مطار بروكسل بثلاث رحلات

استأنف مطار بروكسل العمل بعدد قليل من المسافرين اليوم الأحد بعد 12 يوما من التفجيرات في صالة المغادرة التي أودت بحياة 16 شخصا.

ولم يستقبل مطار بلجيكا الرئيسي رحلات ركاب منذ التفجيرات. وأسفر التفجيران إضافة إلى تفجير ثالث في قطار ببروكسل عن مقتل 32 شخصا بجانب الانتحاريين الثلاثة.

وتنطلق ثلاث رحلات طيران اليوم الأحد من مطار بروكسل تتجه الأولى إلى فارو في البرتغال وتنقل نحو 60 إلى 70 راكبا فقط بينما تتجه الثانية إلى تورين والثالثة إلى أثينا في وقت لاحق اليوم مع عودة الرحلات الثلاث في المساء.

وقال أرنود فيست الرئيس التنفيذي لمطار بروكسل إن اليوم سيكون يوما مؤثرا لكثير من العاملين في المطار؛ لكنه وصف استئناف التشغيل الجزئي بأنه بارقة أمل.

وسيطلق المطار مزيدا من الرحلات غدا الاثنين من بينها رحلة إلى نيويورك ورحلتين إلى مدن في الكاميرون وغامبيا والسنغال.

وجرى تحويل رحلات عديدة إلى مطارات أخرى في بلجيكا أو في دول قريبة مثل أمستردام أو باريس مع تشغيل خدمة حافلات سريعة لنقل الركاب من وإلى بروكسل.

وطلب مطار بروكسل من المسافرين الوصول قبل موعد إقلاع الطائرات بثلاث ساعات مع تشديد إجراءات الأمن إضافة إلى المجيء بالسيارات في ظل توقف خدمات الحافلات والمترو عن العمل.

ومطار بروكسل أحد أكبر المطارات في أوربا ويستقبل 23.5 مليون مسافر سنويا ويربط العاصمة البلجيكية حيث يوجد مقر الاتحاد الأووبي وحلف شمال الأطلسي بنحو 226 وجهة في أنحاء العالم من خلال 77 شركة طيران.