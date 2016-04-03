رسميا: استقالة غوركوف من تدريب منتخب الجزائر

الفرنسي كريستيان غوركوف

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم (الأحد) أن الفرنسي "كريستيان غوركوف" مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، والمرتبط بعقد حتى تموز/يوليو 2018 ترك منصبه.

وجاء في بيان الاتحاد الجزائري "تم فسخ عقد المدرب بناء على طلبه".

ويأتي هذا الإعلان بعد لقاء قصير بين المدرب ورئيس الاتحاد الجزائري "محمد روراوه".

وصرح غوركوف الخميس لصحيفة "تلغرام" التي تصدر في مدينة رين الفرنسية "نعم أريد الرحيل. هذا الأمر ليس جديدا، وقد قلته لرئيس الاتحاد الجزائري في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه رفض أن أرحل".

وكانت الصحافة الجزائرية أشارت في اليوم ذاته إلى أن "غوركوف" أبلغ اللاعبين بالأمر في طائرة العودة من إثيوبيا حيث خاض المنتخب مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف "غوركوف" للصحيفة الفرنسية "قلت لهم مجددا إن موقفي لم يتبدل وإني أرغب في ترك المنصب" رافضا الدخول في التفاصيل ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الجو العام" لا يسمح له بممارسة مهامه كما يشتهي.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بعد أن حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وسجل 17 هدفا ولم يدخل شباكه سوى خمسة أهداف.

ولا يتمتع غوركوف بشعبية لدى أنصار المنتخب الجزائري، والأمر ينطبق على الصحافة المحلية أيضا التي وجهت إليه انتقادات قوية.

وحل غوركوف (61 عاما) محل البوسنوي "وحيد خليلودزيتش" الذي رفض تجديد عقده مع الاتحاد الجزائري بعد أن قاد "الخضر" إلى إنجاز تاريخي ببلوغ الدور الثاني لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، حيث خرجوا على يد ألمانيا التي توجت باللقب.