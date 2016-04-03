تويتر يضيف خاصية جديدة للصور

أضاف موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر" خاصية جديدة تتيح لذوي الإعاقة البصرية التعرف على الصور التي ينشرها مستخدمو الموقع.

وتسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بإضافة وصف نصي للصورة، حيث يمكن للمستخدم الكفيف الاستماع إلى النص بعد ذلك من خلال التقنيات المساعدة مثل "قارئ الشاشة".

والخاصية الجديدة متاحة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس وكذلك بنظام التشغيل أندرويد.

ونقل موقع "بي سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن تود كلوتس كبير المهندسين في الموقع قوله إن "الصور كانت في صميم بعض الأحداث الكبرى على تويتر. وكجزء أساسي من خبرة تويتر، فإنه من المهم أن يكون في مقدور أي مستخدم الوصول إلى الصور التي يتم نشرها على الموقع".

ويمكن تفعيل الخاصية الجديدة من خلال خيار "إنشاء وصف للصورة" الذي يمكن الوصول إليه من خلال إعدادات تطبيق تويتر.

وبعد تفعيل الخاصية سيظهر زر "إضافة وصف" في كل مرة يضيف فيها المستخدم صورة إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي حيث يمكنه إضافة نص وصفي للصورة في حدود 420 حرفا كحد أقصى وهو ما يعني ضرورة أن يكون الوصف موجزا.

ويمكن للشخص المعاق بصريا في هذه الحالة الوصول إلى الوصف النصي من خلال التقنيات المساعدة مثل "قارئ الشاشة" أو العرض بنظام برايل (الحروف البارزة).

وقال كلوتس "نحن سعداء للغاية لأننا مكنا عملاءنا وناشرينا من جعل صورهم على تويتر متاحة أمام أكبر عدد ممكن من الجمهور، لذلك يمكن لأي شخص المشاركة في الحوار ومتابعة الأحداث الكبرى معا".