تصاعد حملة "امسك فواتير" ضد زيادة أسعار الكهرباء بمصر

حملة على الإنترنت ضد زيادة أسعار الكهرباء بمصر

دشن نشطاء مصريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد ارتفاع أسعار خدمات المياه والكهرباء والغاز في البلاد تحت اسم " إمسك فاتورة".

وطالبت الحملة المواطنين بنشر صورة الفواتير على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على ما قالوا إنها "زيادات غير مبررة" في قيمة فواتير الخدمات الأساسية.

وتداول النشطاء صورة لفاتورة استهلاك غاز طبيعي، تشير إلى ارتفاع قيمة الفاتورة إلى 20 جنيها، مقابل 6 جنيهات في الفاتورة السابقة.

وتتلقى مكاتب خدمة العملاء للشركات المياه في جميع الحافظات، شكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع مفاجئ في فواتير المياه، بعض الشكاوى تطلب إعادة فحص العداد والبعض الآخر يتظلم من القيمة المرتفعة للفواتير، وبعضهم طلب الاستعلام عن فواتيره لمدة عام مضى لمقارنتها بالفواتير المرتفعة.

كما اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء الشهرية، الفترة الماضية إلى مستويات غير مسبوقة.

من جانبها قالت حركة شباب 6 أبريل على "تويتر": " الكهرباء تفرض غرامات وهمية على المناطق الصناعية في المدن الجديدة وتجبرهم على دفع مبالغ كبيرة للتصالح" وتساءلت :" هل يسدد الجيش فواتير المياه والكهرباء والغاز وضرائب عن منشآته التجارية. من مولات ودور وفنادق وقرى ومحطات وقود!؟"

وغرد أحد النشطاء على تويتر:" أنا مستأجر شقه عاملها مخزن كل اللي فيها كام لمبه ومروحه ولا فيها أي أجهزه كهربائية والفاتورة الشهر اللي فات 185جنيه مصري".

فيما غردت ناشطة تدعى أماني : :"الغاز اللي كان آخره 3 جنيه … فاتورته الشهر ده عن 3 شهور 300 جنيه".

وكتب محمود سقاري على موقع تويتر" لو الناس فضلت ساكتة وماعترضتش هتاكلوا عيش من الزبالة ،، فوقوا يا جدعان أنتوا في غيبوبة".

من جانبه قال الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تتابع بكل اهتمام كل ما يتم نشره بخصوص شكاوى المواطنين الخاصة بزيادة أسعار الفواتير، وبخاصة هاشتاج إمسك فاتورة.