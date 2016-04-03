النمسا: انتقادات لمرشح رئاسي لمطالبته بوقف "غزو المسلمين"

نوربرت هوفر المرشح للانتخابات الرئاسية في النمسا (رويترز)

رفضت مبادرة "المسلمون النمساويون" تصريحات مرشح حزب الأحرار اليميني لانتخابات رئاسة النمسا نوربرت هوفر، التي طالب فيها بوقف ما أسماه "غزو المسلمين".

وحذر مضر خوجة، الأمين العام للمبادرة، من خطورة تصريحات المرشح الرئاسي. وأوضح أن هذه التصريحات امتداد لسياسة الحزب التي تهدف إلى استقطاب المجتمع ضد المسلمين خاصة، والأجانب بشكل عام.

وأضاف ان خطورة هذه السياسة، كونها تغذي الفكر المتطرف اليميني، حتى لدى بعض المسلمين الذين يشعرون بالاضطهاد. وتابع" الحزب لم يستطع على مدى تاريخه تقديم أفكار بناءة".

وكان مرشح حزب الأحرار اليميني النمساوي نوربرت فوهر أعلن يوم السبت أنه ضد "فوضى اللجوء".

ودعا في كلمته في مؤتمر انتخابي بمنطقة كابنبرج بمقاطعة شتاير مارك بجنوبي النمسا، لوقف ما وصفه بـ "غزو المسلمين".

وربط هوفر بين الحوادث التي وقعت في بروكسل وباريس في الأيام الأخيرة وبين حركة اللاجئين في أوروبا.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة يوم 24 أبريل/ نيسان الجاري، ويتنافس فيها بجانب هوفر، المرشح الاشتراكي فولفجانج هوندشتورفر، ومرشح حزب الشعب المحافظ أندرياس كول، ومرشح الخضر فان دير بيللين.