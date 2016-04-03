المرصد السيناوي: مقتل سائق برصاص الجيش المصري الشهر الماضي

السائق القتيل

كشف المرصد السيناوي لحقوق الإنسان عن حادثة جديدة وقعت على أحد حواجز الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، راح ضحيتها سائق سيارة أجرة.

وقال تقرير صادر عن المرصد، أمس السبت، "إن شكوى وصلت للمرصد من أسرة المواطن "محمد فايز أبو عكر"، 26 عامًا يعمل سائقا، ويقيم بمنطقة حي العكور جنوب مدينة الشيخ زويد متزوج ولديه بنت وولد، تُفيد مقتله خارج إطار القانون".

وبحسب الشكوى فإن المواطن أبو عكر استهدف من قبل "قناص" ضمن القوة العسكرية التابعة للجيش والمتمركزين بكمين "الريسة" شرق مدينة العريش، وذلك يوم 16 مارس/ آذار المنصرم.

وبحسب توثيق فريق "المرصد السيناوي" بناء على رواية شهود عيان -رفضوا الإفصاح عن هويتهم – فإن الشاب كان متوقفًا بسيارته في طابور للسيارات أمام كمين "الريسة" العسكري، وقام بالاستئذان من الضابط المسئول للتقدم بسيارته عند أول نقطة لطابور السيارات، وأذن له الضابط لآنه يُقل نساء بسيارته، إلّا أنّ القناص المتواجد ببرج المراقبة بالكمين قام بقنصه برأسه ليلقى مصرعه في الحال.

وأوضح الشهود أن قوات الجيش تركته ينزف في المكان دون تقديم الإسعافات الأولية له، فيما منعت السائقين من التقدم نحوه.

وطالب "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن استهداف المواطنين بسيناء، والتوقف عن انتهاج القتل خارج إطار القانون.

وناشد "المرصد السيناوي"، مُنظمات المجتمع المدني، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بلجنة الأمم المُتحدة، التدخل الفوري لوقف عمليات قتل المواطنين عشوائيًا بمدن سيناء.