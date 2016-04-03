القائم بأعمال مرشد الإخوان يؤكد: سنواصل النضال السلمي

محمود عزت ـ القائم بأعمال المرشد العام للإخوان

قال القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت ـ والذي لا يعرف مكانه على وجه الدقة ـ إن جماعة الإخوان تعاهد كل القوى الثورية والوطنية على استمرار النضال السلمى الثوري.

وأضاف عزت، في بيان نشره موقع "إخوان سايت"، أن النضال السلمي هو استمرار للنضال الدستوري حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة، على حد وصفه.

وشدد على أن الجماعة ستظل على طريق الدعوة إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة ، مؤكدا أن تظل على الطريق الذى رسمه حسن البنا فى النضال السلمى لاسترداد حرية و كرامة المواطن.

وأوضح البيان أن مجلس الشورى العام للجماعة انتهى من انتخاب لجنة جديدة مؤقته لتسيير الأعمال، و ثلاث لجان أخرى، الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة، و الثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشورية و الإدارية، و الثالثة لاستكمال التحقيقات.

ومرشد الإخوان، الأكاديمي، محمد بديع، معتقل منذ أكثر من عامين، على ذمة عدة قضايا، تعتبرها هيئة دفاعه "سياسية"، وصدرت بحقه عدة أحكام غير نهائية بينها الإعدام والمؤبد، وكلفت الجماعة عبر ألياتها الداخلية، محمود عزت نائب المرشد، بالقيام بمهامه حتى إشعار آخر.

ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، (أحد أبرز قادة الإخوان)، في يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.