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البنتاغون ينظم مسابقة لقراصنة الإنترنت

3/4/2016

البنتاغون ينظم مسابقة لقراصنة الانترنت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)  عن مسابقة تستمر على مدار شهر لإتاحة الفرصة لقراصنة الإنترنت لاستعراض مهاراتهم لاختراق العديد من مواقع الوزارة.

وخصصت الوزارة مبلغا قيمته 150 ألف دولار كجائزة للمسابقة.

وهذه هي أول مسابقة من نوعها تنظمها الحكومة الاتحادية الأمريكية، وهي تهدف لاكتشاف وعلاج الثغرات الأمنية في مواقع وزارة الدفاع.

وأكدت الوزارة أن العديد من مواقعها المتاحة للعامة سوف تكون مطروحة للمنافسة الشريفة بين قراصنة الإنترنت خلال المسابقة، وإن كانت أنظمة الكمبيوتر المخصصة للمهمات العسكرية سوف تكون محظورة خلال الفعاليات.

ويتولى تنظيم هذه المسابقة شركة "هاكر وان" المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، وسوف يكون الاشتراك فيها مسموحا للأفراد الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط من بينها التسجيل في الصفحة الإلكترونية للشركة وشغل وظيفة داخل الولايات المتحدة وعدم الإقامة في دولة تخضع لأي عقوبات تجارية أمريكية وغيرها.       

وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي "تيك سبوت" المتخصص في مجال التكنولوجيا أن مسابقة اقتناص الثغرات الأمنية سوف تبدأ يوم 18 من أبريل/نيسان الجاري على أن تنتهي يوم 12 من مايو/أيار على أن توزع قيمة الجوائز في موعد أقصاه 10 من يونيو/ حزيران المقبل.

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