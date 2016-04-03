اعتقال شخصين في المغرب بتهمة العمل مع تنظيم الدولة

عناصر من الأمن المغربي ـ أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم (الأحد) أنه في إطار البحث المتواصل على خلفية تفكيك الخلية "الإرهابية" الموالية لفرع تنظيم الدولة بليبيا مؤخرا والتي كانت تنشط بمدن مراكش والسمارة وسيدي بنور وحد السوالم، تم إلقاء القبض أول أمس الجمعة وأمس السبت بالدار البيضاء وحد السوالم، على عنصرين آخرين مكلفين بالتمويل والتنسيق مع مقاتلي التنظيم.

وأضاف بيان للوزارة "أن البحث كشف عن مدى خطورة مخططات هذه الخلية والتي تنطوي على تطور نوعي يرمي إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة من خلال سعي أفرادها لتنفيذ سلسلة من العمليات تستهدف على وجه الخصوص عناصر مختلف الأجهزة الأمنية".