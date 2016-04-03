البث الحي
منوعات

اعتقال شخصين في المغرب بتهمة العمل مع تنظيم الدولة

3/4/2016

عناصر من الأمن المغربي ـ أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم (الأحد) أنه في إطار البحث المتواصل على خلفية تفكيك الخلية "الإرهابية" الموالية لفرع تنظيم الدولة بليبيا مؤخرا والتي كانت تنشط بمدن مراكش والسمارة وسيدي بنور وحد السوالم، تم إلقاء القبض أول أمس الجمعة وأمس السبت  بالدار البيضاء وحد السوالم، على عنصرين آخرين مكلفين بالتمويل والتنسيق مع مقاتلي التنظيم.

وأضاف بيان للوزارة "أن البحث كشف عن مدى خطورة مخططات هذه الخلية والتي تنطوي على تطور نوعي يرمي إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة من خلال سعي أفرادها لتنفيذ سلسلة من العمليات تستهدف على وجه الخصوص عناصر مختلف الأجهزة الأمنية".   

       

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)