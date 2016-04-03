أبوالفتوح: مصر "عزبة" والبرلمان المصنوع "يبصم" على القرارات

نظم حزب مصر القوية ندوة تحت عنوان "النيل ومصر وسد النهضة"، بحضور السفير إبراهيم يسري، ورئيس الحزب د. عبدالمنعم أبوالفتوح.

وتحدث السفير إبراهيم يسري حول ما سماهما قضيتي "تعطيش مصر ونهب حقول الغاز في مياهها الإقليمية في البحر المتوسط"، قائلا إنه سبق له التواصل مع كل من وزير الخارجية ومدير المخابرات الأسبقين أحمد أبو الغيط وعمر سليمان منبها إياهما لخطورة الموقف، ولكنه لم يتلق أدنى رد، مؤكدا استغرابه الموقف الرسمي للدولة والنظام الحاكم، خاصة في ظل قيام النظام بالتوقيع على إعلان المبادئن الذي أعطى شرعية لبناء السد، حسب تعبيره.

وحول الحلول التي يراها، أعرب يسري أنه تقدم بأكثر من تصور للموقف للدكتور محمد مرسي، من بينها توقيع اتفاقيات مع الدول المناوئة لأثيوبيا كأريتريا، غير أن الوقت لم يسعف الأخير لتنفيذها، نظرا لما حدث في 30 يونيو.

أما أبو الفتوح فقدم للجلسة بتصريحه أنه حزبه لا يطرح رؤاه في سياق المكايدة السياسية وإنما حبا وإنقاذا للوطن العزيز علينا الذي لن ينجح إلا بالجميع، متحدثا عن قضايا الأمن القومي الكبيرة التي ينبغي أن تقلق الجميع، مثل سد النهضة والإرهاب والحالة الاقتصادية، والتي لا يمكن حلها وسط حالة الانقسام التي تعيشها مصر، والتي استمرت في عهد كل من مرسي والسيسي، ولم يستطع أي منهما حلها، حسب تعبيره.

وفيما قال أبوالفتوح إنه يسأل الله ألا يصل الاقتصاد لحالة الانهيار، فإنه أكد أن هذه المخاطر من الإرهاب وسد النهضة والاقتصاد، لن تحل إلا في ظل التوحد، الذي لا يعتبره قضية هامشية، مطالبا بالعودة للنظام الديمقراطي كمدخل إليه، ومصرحا "لن ينجح نظام سياسي طالما نظر للديمقراطية وحقوق الإنسان كرفاهية"، وواصفا مصر حاليا "بالعزبة" التي "يبصم فيها البرلمان المصنوع على القرارات"!

كما تحدث أبوالفتوح عن التنظيمات الدينية الرسمية منها كالأزهر والكنيسة، والشعبية كالإخوان والسلفيين، كتحد كبير يواجه الديمقراطية، ويحتاج للحل بالتفاهم، راجيا من هذه التنظيمات العودة لوظيفتها الأصلية في الدعوة والتربية والتنمية.