ممثلة بريطانية تُبهر جمهورها بفقدانها أكثر من نصف وزنها

الممثلة ليزا رايلي فقدت نصف وزنها خلال 10 أشهر

بهرت الممثلة البريطانية ليزا رايلي " Lisa riley" جمهورها بعد نشرها صورا لها وقد فقدت نصف وزنها تقريبا وبدت أكثر رشاقة وهو الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا من معجبيها.

وبات بمقدور الممثلة البريطانية ارتداء ملابس بمقاسات "16" بدلا من مقاس "30".

الممثلة البالغة من العمر 39 عاما استضافها برنامج " Loose Women" وظهرت فيه بهيئة مغايرة تماما لما كانت تبدو عليه في الماضي، حيث كانت نموذجا للمرأة البدينة التي تبدو أكبر سنا.

لم تتفاجأ رايلي برسائل التهنئة التي غمرتها من معجبيها بعد أن كشفت عن أسرار نجاحها.

وأضافت النجمة البريطانية أن الكثير من الناس ظنوا أنها قامت بعملية ربط للمعدة وكذبوها حين أنكرت ذلك.

واختتمت رايلي حديثها بالتأكيد على إقلاعها عن تعاطي الكحول منذ التاسع عشر من أغسطس/آب عام 2015.