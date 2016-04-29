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محكمة التحكيم الرياضية تقرر مصير بلاتيني خلال عشرة أيام

29/4/2016

ميشيل بلاتيني- رويترز

قال الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية في مدينة لوزان السويسرية إنها ستصدر قرارا بشأن مصير ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والموقوف حاليا خلال عشرة أيام.

واستمعت المحكمة لطعن بلاتيني ضد عقوبة ايقافه ست سنوات عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم.

وقال بلاتيني عقب جلسة الاستماع والتي استغرقت ثماني ساعات إنه متفائل للغاية باحتمال إلغاء العقوبة.

ويأمل بلاتيني في إلغاء الإيقاف قبل موعد انطلاق بطولة أوروبا 2016 التي ستستضيفها بلاده ما بين العاشر من يونيو حزيران والعاشر من يوليو تموز.

وكان الفيفا أوقف كلا من سيب بلاتر رئيسه السابق وبلاتيني لمدة ثمانية أعوام في ديسمبر كانون الأول الماضي على خلفية مخالفات وتجاوزات مالية قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أعوام في فبراير شباط.

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