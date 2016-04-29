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فيديو: مجهولون يحرقون مكتب نائب في البرلمان العراقي

29/4/2016

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر احتراق مكتب النائب المعتصم كاظم الصيادي في مدينة الكوت "جنوب بغداد" عقب تفجيره على أيدي مجهولين مساء أمس (الخميس).

وأفاد مصدر أمني بانفجار عبوة صوتية، مساء الخميس، مستهدفة مكتب النائب في البرلمان كاظم الصيادي عن دولة القانون.

وبين المصدر في تصريح صحفي نقلته صحف عراقية أن عبوة صوتية انفجرت عند المدخل الرئيسي لمقر النائب في منطقة تموز وسط الكوت، مشيراً ان العبوة وضعت تحت سيارة أحد موظفي مكتبه وتسببت باحتراقها، فيما لم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية.

وأشار المصدر إلى أن سيارات الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وباشرت باتخاذ إجراءاتها الخاصة في الحادث الذي نفذه مجهولون، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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