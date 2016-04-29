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غموض حول انتحار موظف داخل مقر شركة آبل بأمريكا

29/4/2016

موظف بشركة "آبل" يطلق الرصاص على رأسه (صورة أرشيفية)

قالت الشرطة يوم الخميس إن موظف "آبل" الذي عثر على جثته في مقر الشركة في وادي السليكون بولاية كاليفورنيا مات منتحرا بعد أن أطلق الرصاص على رأسه.

وأضافت شرطة كاليفورنيا أن المتوفى الذي عثر عليه يوم الأربعاء ميتا في قاعة للاجتماعات في مجمع أبل في وادي السيليكون هو إدوارد توماس ماكوياك (22 عاما) من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة سانتا كلارا في بيان مكتوب "الطبيب الشرعي قرر أن طريقة الوفاة هي الانتحار وأن السبب عيار ناري في الرأس."

وامتنع متحدث باسم أبل عن التعقيب على الحادث لوسائل الإعلام.

ولم يعرف على الفور السبب المحتمل الذي ربما دفع مكوياك للانتحار.

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