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صور.. أطفال حلب في قلب المأساة

29/4/2016
قتل نحو 20 طفلا في مدينة حلب السورية نتيجة للقصف الشديد الذي تتعرض له منذ عدة أيام من جانب قوات نظام بشار الأسد.

كما أسفر القصف عن مقتل المئات نتيجة لعمليات القصف الذي طال أيضا مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.

 

 
 
 
 
 

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