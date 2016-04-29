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منوعات
صور.. أطفال حلب في قلب المأساة
29/4/2016
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قتل نحو 20 طفلا في مدينة حلب السورية نتيجة للقصف الشديد الذي تتعرض له منذ عدة أيام من جانب قوات نظام بشار الأسد.
كما أسفر القصف عن مقتل المئات نتيجة لعمليات القصف الذي طال أيضا مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود.
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