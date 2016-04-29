البث الحي
منوعات

شاهد: لقاء بالأحضان بين كلب وصاحبته بعد غياب 7 أشهر

29/4/2016

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعا مصورا للحظة التقاء كلب بصاحبته بعد غيابها عنه لمدة سبعة أشهر.

وظهر الكلب وهو من نوع "غولدن ريتريفر" في حالة من السعادة البالغة حين رأى صاحبته.

وولد الكلب ساندي في المكسيك، وانتقل مع صاحبته ماريا للعيش في كاليفورنيا، إلا أنها اضطرت للانتقال للعيش في نيويورك، ولم تتمكن من اصطحابه معها، ما اضطرها لتركه في رعاية أبويها باسكتلاندا.

وبحسب ما كتبت ماريا على حسابها على "فيسبوك"، أنها شعرت بانكسار قلبها حين تركته وسافرت للولايات المتحدة.

وبعد 7 أشهر، حان الوقت لماريا أن تزور والديها اللذين تعمدا إبقاء الكلب خارج المنزل إلى أن تأتي ماريا وتختبئ لتفاجئه فيما بعد.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)