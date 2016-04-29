شاهد: لقاء بالأحضان بين كلب وصاحبته بعد غياب 7 أشهر

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعا مصورا للحظة التقاء كلب بصاحبته بعد غيابها عنه لمدة سبعة أشهر.

وظهر الكلب وهو من نوع "غولدن ريتريفر" في حالة من السعادة البالغة حين رأى صاحبته.

وولد الكلب ساندي في المكسيك، وانتقل مع صاحبته ماريا للعيش في كاليفورنيا، إلا أنها اضطرت للانتقال للعيش في نيويورك، ولم تتمكن من اصطحابه معها، ما اضطرها لتركه في رعاية أبويها باسكتلاندا.

وبحسب ما كتبت ماريا على حسابها على "فيسبوك"، أنها شعرت بانكسار قلبها حين تركته وسافرت للولايات المتحدة.

وبعد 7 أشهر، حان الوقت لماريا أن تزور والديها اللذين تعمدا إبقاء الكلب خارج المنزل إلى أن تأتي ماريا وتختبئ لتفاجئه فيما بعد.