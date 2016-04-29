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شاهد: كوريا الشمالية تقضي بسجن أمريكي 10 سنوات

29/4/2016

قضت كوريا الشمالية بسجن مواطن أمريكي من أصول كورية بالسجن عشر سنوات.

كان كيم دونغ تشول قد اعتقل في كوريا الشمالية للاشتباه في انخراطه في التجسس وسرقة أسرار الدولة.

وأدانته المحكمة العليا الكورية بارتكاب جرائم والتجسس والتآمر بموجب المادتين  60و62  من قانون العقوبات الجنائية الكوري الشمالي.

وحكم عليه بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بعد محاكمة قصيرة.

ولم يكن هناك المزيد من التفاصيل متاحة على الفور.

تأتي عقوبة كيم في أعقاب الحكم بسجن الطالب الجامعي الأمريكي أوتو وارمبير لمدة 15 سنة.

وتقول كوريا الشمالية إنه كان منخرطا في نشاطات معادية للدولة أثناء زيارته للبلاد كسائح مطلع هذا العام.

وتتهم كوريا الشمالية واشنطن وسول بانتظام بإرسال جواسيس للإطاحة بحكومتها من أجل تمكين حكومة كورية جنوبية مدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على شبه الجزيرة الكورية بأكملها.

وأدلى أجانب، ألقي القبض عليهم من قبل، ببيانات إدانة وقالوا في وقت لاحق إنهم أجبروا على القيام بذلك.

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