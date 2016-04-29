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شاهد: فرس النهر يلتهم "بطيخة" بقضمة واحدة

29/4/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحيوان فرس النهر وهو يلتهم بطيخة بقضمة واحدة، خلال إطعامه من قبل مربيه في محمية للحيوانات.

ويعتبر فرس النهر حيوانا شبه مائي، وهو يستوطن البحيرات والأنهار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقد امتد موطنه في السابق عبر وادي النيل وصولاً إلى فلسطين والأردن شمالاً.

وتعيش أفراس النهر في مجموعات يبلغ عدد أفرادها حوالي 40 رأسا، وهي تبقى معظم النهار في الماء أو الوحل حتى تبترد.

فرس النهر هو أحد أضخم الثدييات الموجودة في العالم حاليا، ويعتبر من الحيوانات الكبرى المتبقية على قيد الحياة، إلا أنه تأقلم، على عكس بقية الحيوانات الكبرى الإفريقية، لعيش حياة برمائية في البحيرات والأنهار العذبة.

يصعب قياس وزن أفراس النهر في البرية بسبب حجمها الضخم، وتأتي معظم التقديرات من عمليات التنقية التي حصلت في الستينيات من القرن العشرين، حيث يفترض أن الوزن الطبيعي للذكور الناضجة يتراوح بين 1500 و 1800 كيلوغرام.

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