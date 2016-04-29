البث الحي
منوعات

شاهد: رباعية رائعة في لقاء اشبيليه وشاختار

28/4/2016

وضع أشبيلية  الأسباني قدما في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم بتعادله 2 /  2 مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الخميس في جولة الذهاب للدور  قبل النهائي للمسابقة.

وعلى استاد "آرينا" بمدينة لفيف ، سقط شاختار دونيتسك الأوكراني في فخ التعادل 2 / 2 مع أشبيلية الأسباني لتتضاعف فرص أشبيلية في العبور للنهائي من خلال جولة الإياب عندما يستضيف شاختار على ملعبه يوم الخميس المقبل.  

وتقدم أشبيلية حامل اللقب بهدف مبكر للغاية سجله فيكتور فيتولو في الدقيقة السادسة ورد شاختار بهدفين أحرزهما مارلوس روميرو بونفيم وتاراس ستيبانينكو في الدقيقتين 23 و35 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول لصالحهم.

وفي الشوط الثاني ، سجل كيفن جاميرو هدف التعادل الثمين لأشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة 81 .  

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)