شاهد: رباعية رائعة في لقاء اشبيليه وشاختار

وضع أشبيلية الأسباني قدما في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم بتعادله 2 / 2 مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الخميس في جولة الذهاب للدور قبل النهائي للمسابقة.

وعلى استاد "آرينا" بمدينة لفيف ، سقط شاختار دونيتسك الأوكراني في فخ التعادل 2 / 2 مع أشبيلية الأسباني لتتضاعف فرص أشبيلية في العبور للنهائي من خلال جولة الإياب عندما يستضيف شاختار على ملعبه يوم الخميس المقبل.

وتقدم أشبيلية حامل اللقب بهدف مبكر للغاية سجله فيكتور فيتولو في الدقيقة السادسة ورد شاختار بهدفين أحرزهما مارلوس روميرو بونفيم وتاراس ستيبانينكو في الدقيقتين 23 و35 لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول لصالحهم.

وفي الشوط الثاني ، سجل كيفن جاميرو هدف التعادل الثمين لأشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة 81 .