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شاهد: بسبب هذه اللكمة إيقاف لاعب توتنهام 3 مباريات

29/4/2016

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن ديلي آلي (20 عاما) لاعب خط وسط توتنهام سيغيب عن صفوف الفريق في آخر ثلاث مباريات له بالموسم بعد إدانة اللاعب بالسلوك العنيف.

وكانت الإعادة التلفزيونية أظهرت اللاعب الشاب وهو يوجه لكمة إلى "كلاوديو ياكوب" لاعب ويست بروميتش ألبيون خلال مباراة الفريقين يوم الاثنين الماضي والتي انتهت بالتعادل 1 / 1 في الدوري الإنجليزي وهي الواقعة التي لم يرها حكم المباراة خلال سير اللقاء.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أمس الخميس أن اللاعب تقبل هذا الاتهام ولكنه قال إن "عقوبة الإيقاف التلقائي لثلاث مباريات مبالغ فيها بوضوح".

ورغم هذا، أبدى الاتحاد رفضه لادعاءات اللاعب بشان حجم العقوبة.

ومع إيقاف اللاعب ثلاث مباريات، سيغيب عن صفوف توتنهام في آخر ثلاث مباريات للفريق بالموسم الحالي الذي يأمل توتنهام في تحقيق المفاجأة فيه وانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي من ليستر سيتي الذي يقترب بشدة من التتويج باللقب.

ويحتل ليستر الصدارة بفارق سبع نقاط أمام توتنهام قبل آخر ثلاث مراحل من  المسابقة.

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