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شاهد: العثور على جثث بعد تحطم مروحية في النرويج

29/4/2016

قال مسؤول بالشرطة النرويجية إن أجهزة الطوارئ عثرت على عدة جثث بعد أن تحطمت طائرة قرب ساحل النرويج الغربي اليوم (الجمعة).

ونقلت صحيفة (بيرجنس تيدنه) عن المسؤول ويدعى مورتن كرونين قوله إنه لا يمكن حتى الآن التحقق من عدد القتلى.

وقال مسؤولون في الإنقاذ إن طائرة مروحية كان على متنها 13 شخصا تحطمت تماما وإنه لم يعثر على ناجين حتى الآن.

وكانت الطائرة في طريق العودة من منصة جولفاكس بي للنفط والغاز في بحر الشمال التي تديرها شركة شتات أويل.

وقال متحدث باسم مركز تنسيق جهود الإغاثة في جنوب النرويج "تحطمت الهليكوبتر بالكامل. تبذل أجهزة الإنقاذ كل ما بوسعها للعثور على أي أحياء."

وذكر مسؤولون في شتات أويل وخدمات الإنقاذ أن 11 راكبا وطاقما مكونا من شخصين كانوا في الطائرة.

وتشهد المنطقة الواقعة قبالة ساحل مدينة بيرجن ثاني أكبر مدينة بالنرويج حركة مرور كثيفة للطائرات المروحية من وإلى منشآت النفط البحرية.

 وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ عبر تويتر إن خبر تحطم الطائرة "مروع".

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