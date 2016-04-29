شاهد: اشتباكات أثناء تظاهرة ضد ترامب بكاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة الأمريكية في مقاطعة "أورانج" بولاية كاليفورنيا اعتقلت 17 محتجاً خلال مظاهرات أغلقت طريقاً سريعاً وألحقت أضراراً بسيارات دورية، خارج اجتماع حاشد للمرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الليلة الماضية (صباح اليوم الجمعة).

وقالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في موقعها الإليكتروني "إن شرطة مكافحة الشغب اشتبكت مع المئات من المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في المظاهرة المناهضة لترامب، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالعديد من مركبات الشرطة، حيث تحطمت نوافذها ودمرت إطاراتها ونقشت رسائل على السيارات".

وقال التقرير إن "ترامب كان يتحدث بالفعل مع الآلاف من أنصاره في الاجتماع الحاشد الانتخابي قبل بدء المظاهرات".

وأظهرت اللقطات العديد من الأفراد وهم يلقون مقذوفات على السيارات المارة، إلا أن الشرطة ذكرت أنه لم تقع أي إصابات، طبقاً للتقرير.