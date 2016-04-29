شاهد: إحياء ذكرى الجمعة العظيمة في القدس

حمل المسيحيون الأرثوذكس الصلبان الخشبية ورددوا التراتيل والأغاني وهم يقيمون مسيرة على طول طريق الآلام في البلدة القديمة في القدس بمناسبة الجمعة العظيمة اليوم، مقتفين أثر ما يعتقدون أنه طريق سلكه المسيح عليه السلام لصلبه.

وبدأ المصلون الذين يتبعون التقويم الشرقي احتفالات عيدالقيامة بإحياء يوم الجمعة العظيمة من خلال مسيرة عبر طريق الآلام نحو كنيسة القيامة التي يعتقدون أن المسيح دفن فيها قبل قيامه من بين الموتى بعد ثلاثة أيام.

ويتضمن طريق المسيرة 14 محطة، أولها محطة في مكان يعتقد المسيحيون أن المسيح حكم عليه فيه بالإعدام، وآ خرها مكان يعتقد المسيحيون أنه دفن فيه.