شاهد..أوباما: استقبال 10 آلاف لاجئ سوري قبل نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس إنه يتوقع وفاء بلاده بتعهد استقبال عشرة آلاف لاجئ سوري قبل نهاية العام الجاري رغم التأخيرات ومعارضة منتقدين يشعرون بالقلق من تداعيات أمنية محتملة.

ومع استقبال أوروبا لأعداد كبيرة من الفارين من الحرب السورية في الخريف الماضي وعد أوباما باستقبال عشرة آلاف لاجئ بنهاية العام المالي 2016 .

لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في 31 مارس آذار الذي وافق منتصف السنة المالية إن الولايات المتحدة استقبلت 1285 لاجئا فقط.

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن فرص تحقيق الهدف قال أوباما اليوم الخميس "سنواصل الضغط".

وتعرض وعد أوباما لانتقادات من جانب الجمهوريين الذين عبروا عن قلقهم إزاء احتمال تسلل متشددين بين اللاجئين.

وسعى أكثر من 30 حاكم ولاية لمنع دخول لاجئين إلى ولاياتهم لكن المحاكم والمحامين قالوا إن الأمر بيد الحكومة الاتحادية في فحص اللاجئين وتوطينهم.

وقال الرئيس الأمريكي إن الإدارة ترغب في طمأنة المواطنين بأن اللاجئين يخضعون لإجراءات فحص وتدقيق ملائمة لكنه أوضح أن الكونجرس قد يضع عراقيل أمام العملية.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "هدفنا هو مواصلة السعي لتوضيح القضية للكونجرس والشعب الأمريكي بأن هذا هو الشيء الصحيح واعتقد أننا قادرون على الوصول لهذه الأرقام قبل نهاية العام."