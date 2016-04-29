سنودن يعود للأضواء في فيلم جديد للمخرج الأمريكي أوليفر ستون

إدوارد سنودن (رويترز)

عاد إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الذي استحوذ على اهتمام الأمريكيين عام 2013 إلى بؤرة الاهتمام مرة أخرى ولكن عن طريق هوليوود هذه المرة مع بدء نشر دعاية فيلم (سنودن) للمخرج الأمريكي الكبير أوليفر ستون.

ويقوم بدور سنودن الممثل جوزيف جوردون-ليفت ويحكي قصة المتعاقد السابق منذ اجتيازه لتدريب عسكري إلى التحاقه بالمخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) قبل أن يكشف عن برنامج وكالة الأمن القومي للتجسس على الأمريكيين ويسلم ما لديه من معلومات إلى الصحفيين.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في 16 من سبتمبر/ أيلول. وشارك ستون الحاصل على جائزة الأوسكار في كتابة سيناريو الفيلم.

وفر سنودن (32 عاما) -الذي يقول أنصاره إنه كشف بجرأة انتهاكات الإدارة الأمريكية لقوانين الخصوصية- من الولايات المتحدة في مايو/ أيار 2013 ويعيش حاليا في روسيا التي منحته حق اللجوء.

ورفعت الحكومة الأمريكية ضده دعوى تتهمه بالتجسس لتسريبه معلومات سرية.