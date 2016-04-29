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حملة فرنسية للتضامن مع الأطفال المعتقلين في سجون إسرائيل

29/4/2016

قضية الأسرى الأطفال تثير تضامنا واسعا داخل الأراضي الفلسطينية

أطلقت أكثر من 40 منظمة حقوقية في فرنسا حملة تضامنية مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ودعت الحملة التي تحمل اسم "فلسطين: بوابة سجن" في تقرير، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الحملة أن "المنتدى أرسل فريقا إلى السجون الإسرائيلية للقاء المعتقلين الفلسطينيين، وسماع حكاياتهم، وما يعانونه من آلام هناك".

وتنشر الحملة أسبوعيا عددا من الأفلام الوثائقية حول ما يلقاه المعتقلين الفلسطينيين وخاصةً الأطفال من عمليات تعذيب مختلفة، وانتهاكات لكافة مبادئ حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية.

وأعلنت الحملة في وقت سابق أنها شرعت في الإعداد لتقرير شامل في هذا الصدد، وستعرضه على الرأي العام الدولي في 13 من مايو/ أيار المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (دولية غير حكومية)، صرحت، في وقت سابق، أن عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بلغ نحو 440 طفلا فلسطينيا.

وبشكل عام، يوجد في السجون الاسرائيلية نحو 6500 معتقل، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية وشعبية.

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