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# حلب_تحترق يغطي مواقع التواصل بلون الدماء

29/4/2016

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الآلاف من التغريدات المنددة بقصف حلب من قبل النظام السوري والطيران الروسي منذ  الأربعاء الماضي ما أوقع عشرات القتلى من المدنيين بينهم ما لا يقل عن 30 في مستشفى تعرض لغارات من طائرات النظام.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حملة واسعة للفت انتباه العالم إلى معاناة أهالي مدينة ?‏حلب السورية.

وقام النشطاء بصبغ الصور الشخصية على "فيس بوك" باللون الأحمر، تنديدًا بجرائم النظام السوري في مدينة حلب.

غضب بسبب مجازر حلب

كما دشن النشطاء هاشتاج ( حلب تحترق) لحشد أصوات المنددين بمجازر النظام السوري في حلب.

وتفاعل مع الهاشتاج دعاة وسياسيين وإعلاميين ومفكرين .

وكتب الداعية السعودي عادل الكلباني على حسابه على موقع تويتر:" حلب تحترق والفاعل يرفع شعار حقوق الإنسان".

وأضاف :" حلب تحترق واحترقت فيها كل القيم التي تنادي بالمنظمات".

من جانبه كتب الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني  على تويتر: "اللهم أنقذ عبادك في #حلب من غدر الغادرين، ومكر الماكرين، وأخرجهم سالمين، وارحمهم يا أرحم الراحمين".

وكتب الداعية الإسلامي السعودي سلمان العودة :" تواطؤ الأعداء وصمت الأصدقاء واختلاف الأبناء .. ولكن لا يأس من روح الله" حلب تحترق، حلب تذبح أغيثوها، حلب تباد".

حلب بلون الدماء على فيسبوك

وتعرضت حلب لعدة مجازر دامية على مدار الأيام الماضية، وتعرض مستشفى القدس في حي السكري بمدينة حلب الأربعاء لقصف من طائرات النظام السوري ما أدى الى مقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم ثلاثة أطباء وآخرون من أفراد الطاقم الطبي والمرضى، كما ألحق القصف دمارا "كبيرا" بمبنى المستشفى ومحيطه من الأبنية السكنية، وفقا لناشطين.

كما تعرضت حلب لقصف أمس (الخميس) ما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصا لصبح إجمالي ضحايا غارات النظام على حلب خلال اليومين الماضيين أكثر من 80 قتيلا.

وقال مراسل الجزيرة الجمعة إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على فرض "نظام هدوء" 24 ساعة بريف دمشق وشمال اللاذقية.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "نظام الصمت" في سوريا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن موسكو وواشنطن ستكونان ضامنتين للاتفاق الذي سيطبق في مناطق باللاذقية وفي بعض ضواحي العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة تاس أن الاتفاق سيطبق أيضا على حلب.

وقال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين اليوم (الجمعة) إن روسيا مستعدة لإجراء اتصالات مع كل الدول المعنية باستمرار محادثات السلام السورية في جنيف خاصة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يتم استخدام قنوات الاتصال اللازمة.

إلا أن الوضع على الأرض بخلاف ذلك، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتدمير مستوصف حي المرجة شرقي حلب بعد استهدافه في غارة جوية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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