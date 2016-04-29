تعرف على مباريات كرة القدم الأكثر أهمية اليوم

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 29 من أبريل/ نيسان 2016 عدة مباريات مهمة حيث يلتقي نادي باريس سان جيرمان مع نادي رين في الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الفرنسي الممتاز وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وفي نهائي كأس قطر يلتقي لخويا مع الجيش على ملعب جاسم بن حمد في تمام السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وفي افتتاح مباريات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإسباني الممتاز يلتقي سبورتنغ خيخون مع إيبار في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويلتقي الهلال السعودي مع الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على استاد الملك فهد الدولي في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الدوري المغربي يلتقي الجيش الملكي مع المغرب التطواني في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.