انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمنتدى الشرق

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمنتدى الشرق في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة عدد من الإعلاميين والأكاديميين.

ويعقد مؤتمر بشراكة جهات عدة بينها مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، ويأتي تحت عنوان "الشرق عهد جديد".

وقال وضاح خنفر، رئيس منتدى الشرق، إن المنتدى يضم شبابا من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا والأزمات الكبرى التي يواجهها العالم وسبل حلها.

ويعرف منتدى الشرق نفسه على أنه " مؤسسة عالمية مستقلة، تهدف إلى ترسيخ قيم التواصل والحوار والديمقراطية بين أبناء منطقة الشرق، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر سياسياً ومزدهر اقتصادياً، من خلال تنمية الوعي السياسي وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات بالإضافة إلى تعزيز الفهم المتبادل بين المنطقة ومحيطها الدولي".