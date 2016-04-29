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انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمنتدى الشرق

29/4/2016

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمنتدى الشرق في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة عدد من الإعلاميين والأكاديميين.

ويعقد مؤتمر بشراكة جهات عدة بينها مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، ويأتي تحت عنوان "الشرق عهد جديد".

وقال وضاح خنفر، رئيس منتدى الشرق، إن المنتدى يضم شبابا من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا والأزمات الكبرى التي يواجهها العالم وسبل حلها.

ويعرف منتدى الشرق نفسه على أنه " مؤسسة عالمية مستقلة، تهدف إلى ترسيخ قيم التواصل والحوار والديمقراطية بين أبناء منطقة الشرق، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر سياسياً ومزدهر اقتصادياً، من خلال تنمية الوعي السياسي وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات بالإضافة إلى تعزيز الفهم المتبادل بين المنطقة ومحيطها الدولي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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