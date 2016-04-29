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العثور على مسحوق أبيض "غامض" في برج "ترامب"

29/4/2016

شرطيان يقفان عند مدخل برج ترامب

قالت الشرطة في مدينة نيويورك يوم الخميس إنها تحقق في تقرير عن العثور على مسحوق أبيض داخل برج ترامب في مانهاتن.

وقال بريندان ريان المتحدث باسم شرطة نيويورك إن المسحوق عثر عليه في مكتب بالطابق الخامس في المبنى الذي يضم مقر الحملة الانتخابية لدونالد ترامب المنافس الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف أنه لم ترد تقارير عن إصابات وأن تحقيقا يجري.

وعزل أفراد الطوارئ خمسة مدنيين وضابط شرطة لفحصهم بعدما هرعت السلطات إلى الموقع الساعة 8:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0005 بتوقيت جرينتش) بحسب المتحدث باسم الشرطة.

وأحالت هوب هيكس المتحدثة باسم حملة ترامب جميع الأسئلة إلى جهاز أمن الرئاسة الذي يتولى أيضا حماية المرشحين الرئاسيين.

وفي الشهر الماضي أرسل خطاب تهديد يحتوي على مادة حبيبية إلى إريك نجل ترامب يحثه على وقف الحملة الانتخابية لوالده.

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