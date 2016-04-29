الجزيرة مباشر ترصد معاناة المدنيين في حلب جراء قصف النظام

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار القصف المدمر الذي تشنه طائرات النظام السوري بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية على مدينة حلب شمال البلاد، من خلال مقابلات خاصة مع عدد من العاملين في الإسعاف وانتشال القتلى والجرحى من تحت الأنقاض.

وقال أحد العاملين إن أكبر مجزرة حدثت في مستشفى القدس أول أمس الأربعاء، بالإضافة إلى إلقاء براميل متفجرة على أحياء بستان القصر والكلاسة، كما أوقعت الغارات على حي السكري نحو 60 قتيلا، مضيفا أن القصف يركز على التجمعات المدنية والأحياء الشعبية والأسواق والمدارس، فيما بلغ إجمالي الضحايا أكثر من 200 قتيل.