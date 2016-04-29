أمريكا وروسيا تتفقان على "هدوء" في حلب

قال مراسل الجزيرة إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على فرض "نظام هدوء" 24 ساعة بريف دمشق وشمال اللاذقية.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على "نظام الصمت" في سوريا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن موسكو وواشنطن ستكونان ضامنتين للاتفاق الذي سيطبق في مناطق باللاذقية وفي بعض ضواحي العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة تاس أن الاتفاق سيطبق أيضا على حلب.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم (الجمعة) إن روسيا مستعدة لإجراء اتصالات مع كل الدول المعنية باستمرار محادثات السلام السورية في جنيف خاصة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يتم استخدام قنوات الاتصال اللازمة.

إلا أن الوضع على الأرض بخلاف ذلك، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتدمير مستوصف حي المرجة شرقي حلب بعد استهدافه في غارة جوية.

وتعرضت حلب لعدة مجازر دامية على مدار الأيام الماضية، وتعرض مستشفى القدس في حي السكري بمدينة حلب الأربعاء لقصف من طائرات النظام السوري ما أدى الى مقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم ثلاثة أطباء وآخرون من أفراد الطاقم الطبي والمرضى، كما ألحق القصف دمارا "كبيرا" بمبنى المستشفى ومحيطه من الأبنية السكنية، وفقا لناشطين.

كما تعرضت حلب لقصف أمس (الخميس) ما أدى إلى مقتل نحو 50 شخصا لصبح إجمالي ضحايا غارات النظام على حلب خلال اليومين الماضيين أكثر من 80 قتيلا.