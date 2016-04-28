هجوم بسيارة مفخخة خارج منزل مدير الأمن بمدينة عدن اليمنية

تفجير سابق في اليمن (أرشيف)

قال مرسل الجزيرة إن هجوما بسيارة مفخخة وقع اليوم الخميس أما حاجز أمني قبل وصولها لمنزل اللواء شلال شايع مدير شرطة عدن اليمنية، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل واحتراق سيارتين.

وقال السكان إن الحراس أطلقوا النار على المهاجم وإن السيارة التي كان يقودها انفجرت.

وينهي الهجوم فترة من الهدوء النسبي في المدينة وهى المقر المؤقت للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وجاء الهجوم بعد مكاسب حققتها القوات اليمنية والإماراتية أمام مقاتلي تنظيم القاعدة في الساحل الجنوبي للبلاد.

وكانت الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت يوم الثلاثاء على جدول أعمال لمفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بعد ضغط مكثف من القوى الدولية.

وبدأت المحادثات لإنهاء المعارك بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وأنصار الرئيس المدعوم من السعودية عبد ربه منصور هادي الأسبوع الماضي لكنها عُلقت يوم الأحد.