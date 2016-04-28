مصر: ضابط شرطة يطلق الرصاص على سائق ميكروباص

أطلق ضابط شرطة النار على سائق ميكروباص بمنطقة النزهة شرق القاهرة، بعد مشادة كلامية بينهما.

وقال مصدر أمني للجزيرة مباشر إنه تم إلقاء القبض على ضابط الشرطة أحمد سمير الذى أطلق النار على سائق الميكروباص، مضيفا أنه تم نقل سائق الميكروباص إلى المستشفى.

وهاجم أهالي من منطقة الألف مسكن سيارات الشرطة عقب إطلاق النار على السائق.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الحالي قتل أمين شرطة بالرصاص الحي بائع شاي في حي الرحاب بالقاهرة.

ويذكر أن محكمة الجنايات عاقبت شرطياً في وقت سابق الشهر الجاري بالسجن لمدة 25 عاما لإدانته بقتل سائق بالرصاص بسبب شجار بينهما بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة في فبراير/شباط الماضي.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما.