البث الحي
منوعات

مصر: ضابط شرطة يطلق الرصاص على سائق ميكروباص

27/4/2016

أطلق ضابط شرطة النار على سائق ميكروباص بمنطقة النزهة شرق القاهرة، بعد مشادة كلامية بينهما.

وقال مصدر أمني للجزيرة مباشر إنه تم إلقاء القبض على ضابط الشرطة أحمد سمير الذى أطلق النار على سائق الميكروباص، مضيفا أنه تم نقل سائق الميكروباص إلى المستشفى.

وهاجم أهالي من منطقة الألف مسكن سيارات الشرطة عقب إطلاق النار على السائق.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الحالي قتل أمين شرطة بالرصاص الحي بائع شاي في حي الرحاب بالقاهرة.

ويذكر أن محكمة الجنايات عاقبت شرطياً في وقت سابق الشهر الجاري بالسجن لمدة 25 عاما لإدانته بقتل سائق بالرصاص بسبب شجار بينهما بمنطقة الدرب الأحمر وسط القاهرة في فبراير/شباط الماضي.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)