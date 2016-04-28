قائد إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مثل 2006

صورة أرشيفية لمدفعية إسرائيلية على الحدود اللبنانية (تايمز أوف إسرائيل)

قال العقيد إلياف الباز، قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي متمركزة على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، الأربعاء، إن نشاط حزب الله اللبناني يُذكّر بما فعلوه قبل حرب لبنان الثانية عام 2006، وفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ولفت قائد الكتيبة خلال لقاء مع القناة الثانية الإسرائيلية، إلى أن المنظمة اللبنانية تقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية واستكشاف المواقع الإسرائيلية "بشكل وسواسي وهوسي" كما كانوا يفعلون قبل حرب لبنان الثانية، على الرغم من أنهم متورطون حتى أعناقهم في الحرب السورية.

وقال الضابط العسكري إن الجنود يتدربون باستمرار وفي حالة تأهب قصوى وحذر تام، وتابع: "نحن نستعد للحرب.. في حال حدوث حرب، سيكون لديهم الكثير ليخسروه".

وفي صيف 2006، خاضت إسرائيل وحزب الله حرباً في لبنان أسفرت عن مقتل 160 إسرائيلياً، معظمهم من الجنود، ونحو 1200 لبناني، من بينهم مئات المقاتلين من حزب الله، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقامت منظمة حزب الله بنشر الآلاف من مقاتليها لدعم النظام في الحرب الأهلية السورية، ويرى بعض المحللين أن ذلك حد من قدرة المنظمة على تنفيذ هجوم ضد إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إن قدرات المجموعة اللبنانية المحسنة تقلق إسرائيل كثيراً، وأضاف الميجر جنرال يائير غولان أنه قد ينتج عن ذلك "حرب شاملة"، بما في ذلك رداً قاسياً من الجيش الإسرائيلي.

وقال غولان معلقاً على احتمالية أزمة مستقبيلة: "مقارنة ذلك بأي شيء مررنا به من قبل، من دون شك، فإن هذا أخطر من أي تهديد مررنا به.. لن نرى حرباً صغيرة في لبنان، ستكون حاسمة، ستكون حرباً شاملة.

يذكر أن إسرائيل اتخذت عملية أسر جنديين من جيشها يوم 12 يوليو/ تموز 2006، ذريعة لتبدأ عدواناً كانت ترى فيه حاجة لها منذ العام 2000، واستغلت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية أسر الجنديين على الخط الأزرق في جنوب لبنان من قبل المقاومة بغية تحرير أسرى لبنان بالمبادلة، وأطلقتا عمليتهما المخططة.

وسميت العملية العسكرية لأسر الجنديين بعملية الوعد الصادق حسب إعلام حزب الله، فيما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى هذه الأحداث باسم "حرب لبنان الثانية".

وبالمقابل بلور حزب الله نمطاً جديداً من القتال يختلف عن القتال التقليدي وغير التقليدي، مستنداً إلى القدرات الصاروخية، وهو نمط مختلف عن قتال الجيوش وعن قتال العصابات، وفقاً لما ذكره العميد أمين حطيط، القائد السابق بالجيش اللبناني، في لقاء سابق على قناة الجزيرة الإخبارية.