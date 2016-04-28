فيسبوك: طلبات حكومية متزايدة للاطلاع على حسابات المستخدمين

فيسبوك: طلبات حكومية متزايد للاطلاع على حسابات المستخدمين

قالت شركة فيسبوك الخميس إن الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات حسابات المستخدمين زادت بنسبة 13 في المئة في النصف الثاني من 2015 مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والهند تصدرتا القائمة.

وقالت الشركة في تقرير نصف سنوي إن الطلبات الحكومية زادت إلى 46763 طلبا من 41214 طلبا في النصف الأول من العام. وزاد عدد الطلبات 18 في المئة في النصف الأول من العام.

وأصبح اطلاع الحكومات على بيانات شخصية من شركات الهواتف والانترنت مثار خلاف منذ سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن تفاصيل سرية عن برنامج لجمع بيانات هواتف في 2013.

وتطلب الحكومات في الغالب معلومات أساسية عن المشتركين وعن عناوين تعريف أجهزة الكمبيوتر أو محتوى الحسابات بما في ذلك تدوينات المستخدمين على الانترنت.

ولدى فيسبوك نحو 1.65 مليار مستخدم منتظم أو نحو واحد من كل أربعة أشخاص في العالم.

وقالت فيسبوك إن نحو 60 في المئة من الطلبات في الولايات المتحدة كانت مصحوبة بأوامر تفرض على الشركة عدم إبلاغ المستخدمين بالطلب الحكومي.

وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها فيسبوك تفاصيل عن طلبات تشترط عدم ابلاغ المستخدمين بطلبات الحكومة منذ بدأت نشر التقارير عنها في 2013.