البث الحي
منوعات

فيسبوك: طلبات حكومية متزايدة للاطلاع على حسابات المستخدمين

28/4/2016

فيسبوك: طلبات حكومية متزايد للاطلاع على حسابات المستخدمين

قالت شركة فيسبوك الخميس إن الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات حسابات المستخدمين زادت بنسبة 13 في المئة في النصف الثاني من 2015 مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والهند تصدرتا القائمة.

وقالت الشركة في تقرير نصف سنوي إن الطلبات الحكومية زادت إلى 46763 طلبا من 41214 طلبا في النصف الأول من العام. وزاد عدد الطلبات 18 في المئة في النصف الأول من العام.

وأصبح اطلاع الحكومات على بيانات شخصية من شركات الهواتف والانترنت مثار خلاف منذ سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن تفاصيل سرية عن برنامج لجمع بيانات هواتف في 2013.

وتطلب الحكومات في الغالب معلومات أساسية عن المشتركين وعن عناوين تعريف أجهزة الكمبيوتر أو محتوى الحسابات بما في ذلك تدوينات المستخدمين على الانترنت.

ولدى فيسبوك نحو 1.65 مليار مستخدم منتظم أو نحو واحد من كل أربعة أشخاص في العالم.

وقالت فيسبوك إن نحو 60 في المئة من الطلبات في الولايات المتحدة كانت مصحوبة بأوامر تفرض على الشركة عدم إبلاغ المستخدمين بالطلب الحكومي.

وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها فيسبوك تفاصيل عن طلبات تشترط عدم ابلاغ المستخدمين بطلبات الحكومة منذ بدأت نشر التقارير عنها في 2013.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)