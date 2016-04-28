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عكرمة صبري: ضعف العرب شجع الاحتلال على تجاوزه بحق الأقصى

28/4/2016

 

أكد الشيخ الدكتور عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، أن الصراعات الدموية في المنطقة العربية والخلافات الداخلية شجعت الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد تجاوزاته وخططه المبيتة بحق المسجد الأقصى وعدم اكتراثه بأي استنكارات أو شجب عربي أو إسلامي.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالقدس (الخميس)، أن إحالة جامعة الدول العربية لملف القدس إلى مجلس الأمن الدولي أو مجلس الأمم أكبر مؤشر على ضعف العرب وعدم قدرتهم على حل مشكلاتهم الداخلية، آسفاً لما تقوم المؤسسات العربية والإسلامية بالخارج.

وأشار "صبري" إلى أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك منذ أسبوعين يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تجاوزاته وخططه المبيتة سابقاً ولاحقاً بل وتصاعدت وتيرتها بشكل ملفت للنظر إلى درجة أن الاحتلال نفسه يوثق تلك التجاوزات لتسويق نفسه.

ولفت إلى أن اليهود المتطرفين يصورون تجاوزاتهم واقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الأقصى لتسويقه بالخارج ليشجعوا يهود العالم على القدوم إلى فلسطين، وهذا قمة التحدي والاستفزاز، غير مكترثين لما نقوم به من استنكارات أو شجب.

وأكد الدكتور عكرمة أن كل تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي مهما تصاعدت أو طالت فلن تكسب اليهود أي حق في المسجد الأقصى المبارك وسيبقى الأقصى للمسلمين وحدهم.

وتابع: "لن نعترف بأي تغيير على أرض الواقع منذ ما قبل حزيران عام 1967، ونعلن موقفنا واضحاً للعالم ونثبت حقنا الشرعي في المسجد الأقصى، أما الاحتلال الذي يحاول قلب الأمور منذ بدء اقتحاماته للأقصى عام 2003 فلن تجدي محاولاته لفرض سيطرته على المسجد".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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