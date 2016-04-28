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شاهد..هنية: صبر غزة كاد أن ينفد من الحصار

28/4/2016

حذر إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، من أن صبر قطاع غزة على الحصار كاد أن ينفد.

وقال هنية خلال مؤتمر جماهيري للحركة لدعم القدس والمقاومة " لايغرنكم صبر غزة على الحصار".

وأضاف هنية أن من حق القطاع أن ينشئ الميناء الخاص به والمطار وفتح المعابر.

وأكد هنية على أنه يجب أن تكفل حرية الحركة لسكان قطاع غزة، قائلا إنه لا يمكن أن يستمر مليونين ونصف المليون نسمة في غزة في العيش في سجن كبير.

وقال هنية إن حماس " لا تقبل بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي أو المفاوضات العبثية".

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