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شاهد: نسوة في غزة يحققن أرباحا من بقايا الأخشاب

28/4/2016

في قطاع غزة، بالتحديد في قرية أم النصر، تعمل نسوة فلسطينيات بالنجارة لصناعة ألعاب للأطفال.

وتنقسم ورشة زينة المخصصة للنساء إلى قسمين، الأول خاص بأعمال النجارة لصناعة ألعاب من الأخشاب، والثاني لأعمال الخياطة، لصناعة الألعاب المحشوة والمصنوعة من النسيج.

أفتتح المركز من قبل منظمة "فينتو دي تيرا" الإيطالية في نوفمبر 2015، والتي قدمت دورات للنساء في كيفية صناعة الألعاب.

وتنتج الورشة مجموعة من متنوعة من الدمي على شكل وحيوانات وفواكه وغيرها .

وأنتجت النسوة في الورشة أكثر من 1700 لعبة منذ بداية المشروع، وتباع اللعبة الواحدة بمبلغ يترواح بين 10 و 30 شيكلا أي ما يقدر (2.66 إلى 7.98) دولارا أمريكيا.

وقرية أم النصر هي قرية بدوية تقع بين مدينتين بيت لاهيا وبيت حانون، ويبلغ عدد سكانها حوالي 5200 نسمة، ويعمل أغلبهم في الزراعة.

ويعاني سكان قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي منذ ما يقرب من عشر سنوات، حيث فرضت إسرائيل الحصار عليها بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية في 2007 وحتى الآن.

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