شاهد: مسيرة صامتة لصحفيين مصريين ضد انتهاكات الشرطة

نظم صحفيون مصريون، مساء اليوم الخميس، مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم بوسط القاهرة إلى دار القضاء العالي.

وقدم الصحفيون بلاغيين للنائب العام المصري، نبيل صادق، ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، ردًا على "انتهاكات واسعة بحق صحفيين" أثناء تغطية مظاهرات شهدتها البلاد يوم 25 أبريل/ نيسان ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق أكثر من مائة صحفي مصري، من أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، في مسيرة صامتة رفعت لافتات "أفرجوا عن الصحفيين المعتقلين"، "الصحافة ليست جريمة"، ورفع المتظاهرون كاميرات التصوير والأقلام.

وأمام دار القضاء العالي، الذي يبتعد بنحو 300 متر عن مقر النقابة"، شبك الصحفيون أيديهم، ورفعوا أدوات التصوير والأقلام، في إشارة للتضامن مع زملائهم الصحفيين المحبوسين.

وطالب يحيي قلاش نقيب الصحفيين، أبناء المهنة بالوقوف لمواجهة ما أسماه " الهجمة الشرسة ضدها".

وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين،" إن النقابة لن تصمت على الانتهاكات التي حدثت"، مشيرًا إلى أن النظام السياسي هو من يتحمل ما حدث وليست وزارة الداخلية وحدها.

وشهدت القاهرة ومحافظات مصرية أخرى مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء.

وذكرت بيانات حقوقية غير حكومية، خلال الأيام الماضية أن أكثر من 40 صحفيًا تم القبض عليهم خلال تغطية مظاهرات 25 أبريل.