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شاهد: صور مجسمة لسطح المريخ بزاوية 360 درجة

28/4/2016

نشرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا صورا بانورامية بزاوية 360 درجة تظهر سطحا صخريا لكوكب المريخ.

والتقطت الصور بواسطة كاميرا مثبتة على المجس الفضائي كريوسيتي التابع لناسا فوق سطح الكوكب.

وقد تم اختيارهذه الصور البانورامية من بين عشرات الصور التي التُقطت في 4 أبريل نيسان من أعلى هضبة جبلية على سطح المريخ.

ويتنقل المسبار كريوسيتي عبر المريخ في مهمة لتوثيق ما يتم العثور عليه على سطح هذا الكوكب منذ هبوط المسبار عليه في عام 2012.

وتظهر الصور ما يبدو أنها صخور من الحجر الرملي مغطاة بطبقات من الرمال. وتم استخدام تأثير توازن اللون الأبيض لإظهار ما قد يبدو عليه المشهد في ظل نفس ظروف الإضاءة الأرضية.

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