البث الحي
منوعات

شاهد: سينما في شوارع مصر

28/4/2016

تسعى مبادرة غير هادفة للربح تسمى (سينما في كل مكان) لعرض أفلام مستقلة على جمهور مصري جديد.

وتعرض المبادرة الأفلام في مقاه ومدارس ومصانع وأماكن أخرى بأنحاء البلاد.

وتحرص المبادرة على أن تكون الأفلام التي تعرضها لمخرجين مستقلين من مصر والدول العربية أو دول العالم الأخرى.

ولا تملك بعض الأُسر الفقيرة في مناطق ريفية بمصر أجهزة تلفزيون ويذهب أفرادها للمقاهي لمشاهدة برامج تلفزيونية أو أفلام.

وتستهدف المبادرة الجمهور العادي الذي قد لا يكون لديه أي اهتمام مسبق بالفنون.

وبينما يوجد في القاهرة وفرة من دور السينما وتاريخ سينمائي ثري فإن البعض في مناطق فقيرة يعتبر وجود دور عرض سينمائي من الرفاهية المبالغ فيها.

لكن منظمي مبادرة (سينما في كل مكان) يحرصون على أن تُتاح لجمهور عريض  فرصة مشاهدة أفلام مستقلة على الشاشة الفضية بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه على أرض المحروسة.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

الكويت تعلن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية (فيديو)

وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح (الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)