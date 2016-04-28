شاهد: سينما في شوارع مصر

تسعى مبادرة غير هادفة للربح تسمى (سينما في كل مكان) لعرض أفلام مستقلة على جمهور مصري جديد.

وتعرض المبادرة الأفلام في مقاه ومدارس ومصانع وأماكن أخرى بأنحاء البلاد.

وتحرص المبادرة على أن تكون الأفلام التي تعرضها لمخرجين مستقلين من مصر والدول العربية أو دول العالم الأخرى.

ولا تملك بعض الأُسر الفقيرة في مناطق ريفية بمصر أجهزة تلفزيون ويذهب أفرادها للمقاهي لمشاهدة برامج تلفزيونية أو أفلام.

وتستهدف المبادرة الجمهور العادي الذي قد لا يكون لديه أي اهتمام مسبق بالفنون.

وبينما يوجد في القاهرة وفرة من دور السينما وتاريخ سينمائي ثري فإن البعض في مناطق فقيرة يعتبر وجود دور عرض سينمائي من الرفاهية المبالغ فيها.

لكن منظمي مبادرة (سينما في كل مكان) يحرصون على أن تُتاح لجمهور عريض فرصة مشاهدة أفلام مستقلة على الشاشة الفضية بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه على أرض المحروسة.