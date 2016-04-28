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شاهد: روسيا تطلق أول صاروخ فضائي من داخل أراضيها

28/4/2016

أطلقت روسيا اليوم الخميس أول صاروخ من مركز فضائي جديد يقع داخل أراضيها بعد يوم من تأجيل عملية الإطلاق بسبب مشكلة فنية وهو ما عكر صفو الحدث الذي حظي بدعاية واسعة، وأشار إلى استمرار أزمة في صناعة الفضاء الروسية.

وعرض التلفزيون الروسي صاروخا غير مأهول من نوع سويوز-2.1إيه يحمل ثلاثة أقمار صناعية وهو ينطلق إلى سماء صافية من منصة للإطلاق في موقع فوستوتشني الفضائي بمنطقة آمور قرب الحدود مع الصين في الساعة 0501 بتوقيت موسكو (0201 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة أنباء روسية عن مسؤولين بوكالة الفضاء (روسكوسموس) قولهم إن الاقمار الصناعية إنفصلت عن الصاروخ في مرحلته الثالثة بعد حوالي تسع دقائق من إطلاقه.

وكان إطلاق الصاروخ قد ألغي قبل أقل من دقيقتين من الموعد المقرر أمس الاربعاء وهو ما أزعج الرئيس فلاديمير بوتين الذي طار آلاف الكيلومترات ليشاهد ما وصفته وسائل الإعلام الروسية ومسؤولون بأنه حدث تاريخي.

ومركز فوستوتشني الفضائي هو أول موقع لإطلاق الصواريخ المدنية على أراضي روسيا ويهدف إلى إنهاء إعتماد موسكو على مركز بايكونور الفضائي الذي تستأجره في جمهورية قازاخستان السوفيتية السابقة المجاورة.

 

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