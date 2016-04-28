شاهد: روائع الفن في احتفال كريستيز بعامها الـ250

تحتفل دار مزادات كريستيز بمرور 250 عاما على تأسيسها بإقامة مزاد يتناول الفن البريطاني في عدة قرون بدءا بأعمال جوشوا رينولدز الذي عاش في القرن الثامن عشر وانتهاء بلوسيان فرويد الذي توفي عام 2011.

ومن أبرز المعروضات ثلاثة أعمال مهمة تتصدرها لوحة (إيب أند هير هزباند) التي رسمها فرويد في عام 1992 لابنته الحامل وزوجها.

ويقدر ثمن اللوحة بنحو 18 مليون جنيه إسترليني (26.24 مليون دولار).

اللوحة الثانية هي (بورتريه أوف لوسي لونغ ميسيز جورج هاردينغ) للرسام رينولدز ويعود تاريخها لعام 1778 ولم تعرض للبيع من قبل وتوصف بأنها "واحدة من أفضل الأعمال الفنية التي أنتجها رينولدز التي تظهر بالأسواق خلال 30 عاما."

وتشير التقديرات إلى أن قيمة اللوحة التي يقال إنها في حالة "ممتازة" تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

كما تعرض كريستيز في المزاد لوحة (غولدن أورز) التي رسمها فريدريك ليتون عام 1864 وتطرح في مزاد لأول مرة في 100 عام وتشير التقديرات إلى أنها ستباع بما يترواح بين ثلاثة وخمسة ملايين جنيه إسترليني.

ومن المقرر مشاركة اللوحات في عروض أخرى بصالات كريستيز في نيويورك وهونغ كونغ الشهر المقبل قبل البيع في يونيو حزيران خلال المزاد الذي يحمل اسم (ديفايننغ بريتيش آرت) الذي سينظم بجانب معرض للأعمال الفنية البريطانية التي عرضتها كريستيز.