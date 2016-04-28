شاهد: حافظ على صحتك بهذه العادات البسيطة

قدم الدكتور رمزي جاسم، استشاري طب الباطنة بمؤسسة حمد الطبية بالدوحة، مجموعة من النصائح العامة لعادات يومية صحية للأسرة كان على رأسها ممارسة الرياضة لمدة ساعة أو نصف ساعة يومياً وأبسطها المشي السريع في الهواء الطلق، مع الإكثار من شرب المياه إضافة إلى النوم العميق وتحسين نوع الغذاء.

وقال، خلال استضافته في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الخميس)، إن ممارسة الرياضة مفيدة جداً في تنشط الدورة الدموية، كما أنها تقلل من الاكتئاب والخمول.

وأضاف جاسم أن الممارسة اليومية للرياضة تساعد أيضاً في زيادة الكوليسترول الجيد في الدم وبالتالي السيطرة على أمراض الضغط والسكري، وتقليل السمنة وتأخير الإصابة بهشاشة العظام، وتقليل الاصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا.

وأوضح أن المشي السريع في الهواء الطلق أبسط انواع الرياضة وأكثرها فائدة، وفي الغالب تتراوح مدة المشي ما بين نصف ساعة وساعة، وينصح بعدم ممارسة الرياضة بعد الأكل، ويفضل أن تكون في مساحات خضراء، إضافة إلى ركوب الدراجات والسباحة من أفضل أنواع الرياضات.

وشدد "جاسم" على أهمية النوم العميق كي يستعيد الجسم نشاطه الذهني والجسماني، وبالنسبة للبالغين فساعات النوم تتراوح ما بين 6 و8 ساعات، ولا مانع من ساعتين في فترة القيلولة، مع التأكيد أن يكون النوم عميقاً وليس متقطعاً أو مضطرباً، وينصح بعدم ممارسة الرياضة أو الأكل قبل النوم، وبالنسبة للأطفال فاحتياجاتهم للنوم أكبر بكثير قد تصل لـ20 ساعة في اليوم.

وأشار إلى أن المعدة بيت الداء وبالتالي فالطعام المتوازن الصحي يقي الإنسان شر الأمراض التي تبدأ بالسمنة ويتفرع منها أمراض الضغط والسكري وغيرها، لذا يجب الاتزان في نوع الطعام وتناول البروتينات بشكل معتدل والإكثار من الخضار والفاكهة مع نشويات وسكريات قليلة، ومراعاة تنوع مصادر الغذاء، والإكثار من شرب المياه، والتقليل من شرب المياه الغازية والقهوة والشاي لاسيما قبل النوم.

ولفت استشاري طب الباطنة إلى أهمية أن يكون هناك طبيب للأسرة لأن العلاقة مع طبيب الأسرة اجتماعية وعاطفية أكثر منها علاقة جافة تخصصية، وهو أدرى بالحالة المرضية لكل أفراد الأسرة، وهو الخط الأول للتشخيص والتحري والاستشارة العلاجية في الحالات غير الطارئة والتنبيه للكشف المبكر عند ظهور أعراض معينة.

واستعرضت الحلقة 3 تقارير عن "تمارين يومية لكل أفراد الأسرة، فوائد الاستيقاظ مبكراً، وأهمية المساحات الخضراء بالمناطق السكنية على الصحة".