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شاهد: ترحيل أسود من أمريكا الجنوبية لأفريقيا لسوء معاملتها

28/4/2016

قالت  "المنظمة الدولية للدفاع عن الحيوانات" (أنيمال ديفندر انترناشونال) إنها سترحل 33 أسدا تم جمعها من عدة فرق للسيرك في بيرو وكولومبيا لإساءة معاملتها إلى محمية في جنوب افريقيا.

وقضى عدد من الأسود ما يزيد عن العام في معسكر تابع للمنظمة في بيرو لاستعادة الصحة حتى تتمكن من تحمل رحلة السفر الطويلة.

وفقدت بعض الأسود مخالبها أو أنيابها فيما فقد أسد إحدى عينيه.

وتقول المنظمة إن سفر الأسد الواحد يكلفها 10 آلاف دولار.

وستمضي الحيوانات بعض الوقت في محمية خاصة في جنوب افريقيا قبل أن يتم السماح لها بالاختلاط مع بعضها البعض.

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