شاهد: اشتباكات بالأيدي بين نواب بالبرلمان التركي

عطلت مشاجرات بين مشرعين من حزب العدالة التنمية التركي الحاكم والمعارضة الموالية للأكراد جهود إقرار تشريع بشأن اتفاق المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي؛ ورفعت جلسة البرلمان حتى يوم الاثنين.

وتبادل المشرعون اللكمات وتدافعوا خلال الجلسة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وسط خلاف بشأن العمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد.

وأعلن القائم بأعمال رئيس البرلمان في نهاية جلسة أمس الأربعاء أنه نظرا للمشاجرات لن يجتمع البرلمان حتى يوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن يعمل المشرعون يومي الجمعة والسبت على تشريع مطلوب لتضمن تركيا دخول مواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، وهذا جزء رئيسي في اتفاقها مع الاتحاد على وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في طرح اقتراح في الرابع من مايو/ أيار يمنح الأتراك حق الدخول بدون تأشيرات لكن بعض دول الاتحاد تعارض ذلك بشدة.