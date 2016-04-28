شاب تركي بسعى لإثبات أنه لا يزال حيا

يسعى الشاب عبد الرحمن تيكين البالع من العمر 27 عاما لإثبات أنه حي

يسعى شاب تركي منذ أيام من أجل اثبات أنه ما زال في قيد الحياة، وذلك بعد أن تفاجأ أنه مُقيد في الدوائر الرسمية على أنه متوفى منذ 5 سنوات.

وقالت صحيفة ديلي صباح التركية إن الشاب عبد الرحمن تيكين من محافظة سيرت جنوب شرق البلاد، البالغ من العمر 27 عاماً، فوجئ بأنه مٌقيد في الدوائر الرسمية في الدولة على أنه متوفى منذ خمس سنوات كاملة دون أن يعلم بذلك.

وتضيف الصحيفة إن عبد الرحمن الذي يعمل في مجال البناء اكتشف المشكلة عندما توجه إلى البنك لسحب نقود من حسابه الشخصي، لكنه تفاجأ بأن حسابه تم إغلاقه من قبل إدارة البنك، وعند سؤاله عن سبب ذلك أعلمته إدارة البنك أن الإجراء اتخذ لأنه متوفى منذ 5 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن عبد الرحمن توجه إلى وزارة الداخلية، واستعان بمحام لمساعدته في حل المشكلة حيث اكتشف لاحقاً أنه تم إقفال جميع حساباته وإقفال بطاقاته البنكية.

ونقلت الصحيفة عن عبد الرحمن أنه وقع في مشكلة كبيرة، وأينما يذهب لإجراء معاملات رسمية أو شخصية يتم إبلاغه أنه "متوفى".